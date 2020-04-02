Джакарта, 2 апреля 2020, 14:58 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
По словам представителя правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмада Юрианто, всего в Джакарте подтвердили 897 случаев заражения коронавирусом.
Известно, что в настоящее время очаги заражения коронавирусом выявлены в 32 провинциях Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили 1790 случаев заражения коронавирусом в стране.
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