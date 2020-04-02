Ростов-на-Дону, , 14:56 — REGNUM Торговые центры и рынки в Ростове-на-Дону в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции опустели. Единицы прохожих можно встретить не только на окраинах, но и в центре города-миллионника, передаёт ИА REGNUM.

Улицы пусты © ИА REGNUM

Жизнь областного центра переведена в режим ожидания. Горожане, вышедшие на прогулку с домашними питомцами или в ближайшие магазин, стараются не подвергать себя опасности и надевают защитные маски и перчатки. Большинство вышедших на улицу прохожие берут с собой антисептики и обрабатывают руки.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области до особого распоряжения действует режим всеобщей изоляции. В настоящее время на Дону выявлено девять случаев заболевания коронавирусной пневмонией. Более 4,7 тыс. человек находятся под наблюдением медиков.

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