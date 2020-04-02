Лос-Анджелес, США, , 14:53 — REGNUM Мобильную версию игры Teamfight Tactics в App Store и Google Play скачали уже 4,5 млн раз. Об этом 2 апреля сообщает «Игромания».

Таким образом, проект от Riot Games значительно опередил своих конкурентов: Auto Chess: Origin, Chess Rush и Dota Underlords. Сообщается, что Teamfight Tactics принесла своим разработчикам около $1,2 млн.

Напомним, Teamfight Tactics — это многопользовательская тактическая игра, предустановленная в клиент League of Legends. В марте 2020 года состоялся её релиз на мобильных устройствах.

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