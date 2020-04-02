Москва, , 14:52 — REGNUM Занятно, что содержание «секретного» доклада разведслужб США о данных по коронавирусу в Китае моментально стало широко известно. Не для обнародования ли делался этот доклад, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев, комментируя информацию СМИ о докладе американской разведки.

«Сейчас США необходимо любой ценой отвлечь внимание общественности от своих ошибок в противодействии эпидемии, так что любые средства могут быть хороши. Впрочем, это не отменяет возможности того, что не все данные, сообщаемые КНР, соответствуют действительности.

Но это может быть вызвано не злым умыслом, а, например, стремлением не допустить паники, или просто неполнотой статистики.

У значительной части пациентов заболевание протекает без ярко выраженных симптомов и их могли просто не протестировать на коронавирус, а в условиях жесткого карантина они никого не смогли заразить.

Также во многих странах, в частности, в Италии, многие смерти, вызванные коронавирусом, регистрируются как смерти по другим причинам.

В условиях перегрузки больниц не всегда есть время тестировать умерших вне больниц, особенно если у них был ранее диагностирован широкий спектр других заболеваний», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские власти якобы скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, пишет Bloomberg, ссылаясь на доклад американской разведки, направленный президенту США Дональду Трампу.

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