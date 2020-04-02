Майкоп, , 14:56 — REGNUM В период действия режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса, к волонтерскому движению по оказании помощь малоимущим гражданам, вынужденным находиться дома без средств, вызываются самые разные люди. В Майкопе к работе волонтерского штаба подключилась учительница музыки средней школы №11 Светлана.

Она предложила помощь в перевозке волонтеров, закупке продуктов и лекарств. Сегодня учительница осуществила первый рейс, доставив представителей волонтерского штаба с продуктами к пожилым жителям Майкопа.

Волонтерское движение ОНФ действует в большинстве регионов России, помогая малоимущим гражданам. По данным члена Центрального штаба ОНФ Сергея Кабышева за последние дни произошел взрывной рост обращений на телефоны горячих линий волонтерских штабов за помощью от граждан, находящихся в самоизоляции.