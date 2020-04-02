Москва, , 14:49 — REGNUM На сегодняшний день в Индии существует непонимание относительно экономического будущего страны. Об этом в ходе онлайн-конференции «Валдайский клуб и повестка-2020: глобальные вызовы от пандемии до климатических изменений и их влияние на мировую безопасность» заявил почётный научный сотрудник индийского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

«Ситуация в Индии не очень спокойная. Я бы сказал, что политически она стабильна, и правительству ничего не грозит. Но существует большое недопонимание, что произойдёт с экономикой. Большая часть населения, в особенности низкооплачиваемые профессии, работают и получают оплату каждый день, а сейчас ситуация нанесёт большой удар по этой части населения. Перед индийским государством стоит эта важная проблема. Этим людям стараются раздать деньги, но этого недостаточно», — сказал Унникришнан.

По его словам, в стране назрела ситуация, где многие кризисы совпали, и это существенно ухудшило ситуацию: «Люди пока ещё послушны, пока ещё у них есть деньги на то, чтобы купить продукты и питаться. Но сколько это продлится — никому не известно. И если начнётся экономическое негодование у бедной части народа — как будет решаться эта проблема, я не знаю».

Унникришнан отметил, что в Индии почти наверняка будет наблюдаться режим пост-пандемии длиной примерно в четыре месяца, а местный капитализм так и останется олигархическим: «Самая большая проблема — возродиться после эпидемии. Нами руководят популисты, но есть ли у них видение на будущее — я не уверен: они руководят инстинктом «как бы мне избраться завтра».