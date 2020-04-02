Челябинск, , 14:48 — REGNUM На границах Челябинской области усилен контроль за передвижением транспорта. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники ГИБДД проверяют весь транспорт, движущийся в обоих направлениях. Поводом стала ситуация с коронавирусом. Все водители и пассажиры возвращаются по месту своего жительства либо пребывания. Исключение делают только для транзитного транспорта и грузовиков, которые осуществляют подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости.

Сотрудники полиции напоминают населению о том, что нужно соблюдать режим самоизоляции, и советуют не выходить из дома без крайней нужды. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области уже действует жёсткий карантин. Его ввели и многие другие регионы России.