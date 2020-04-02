Якутск, , 14:47 — REGNUM Топливную карту на 1000 литров бензина передал в республиканский волонтерский центр якутский предприниматель Сергей Черных, владелец сети АЗС.

Это даст возможность заправлять автомобили центра, доставляющие лекарства и продукты пожилым людям, которым предписано не выходить из дома, а также развозящие горячие обеды из социальной столовой для малоимущих.

Черных выпустил видеообращение к волонтерам, в котором назвал их настоящими героями нашего времени и выразил готовность бесплатно заправлять волонтерский автотранспорт на территории Якутска по заявкам в Instagram-аккаунте своей компании. «Давайте объединяться, давайте побеждать вместе!», — сказал предприниматель.

Волонтерский центр Республики Саха оказывает помощь одиноким пенсионерам, ветеранам тыла, Великой отечественной войны и инвалидам I, II группы.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса введен режим самоизоляции для большинства граждан России, особенно для людей групп риска — лиц старше 60 лет и тех, кто имеет проблемы с легкими, сердечно-сосудистой системой, страдает сахарным диабетом.