Петрозаводск, , 14:57 — REGNUM В Карелии не запрещают гражданам возвращаться из других регионов РФ, но рекомендуют жителям сообщать о своих поездках в государственные органы и на 14 дней самоизолироваться. Об этом 2 апреля заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмила Котович, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В Карелии, пока, передвижение между субъектами не запрещено. Человек может вернуться, но если он знает, что находился в контакте и у него появились признаки респираторной инфекции, он должен незамедлительно обратиться в Роспотребнадзор и об этом сказать», — пояснила Котович.

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Отметим, на данный момент в республике выявлено лишь четыре случая нарушения условий самоизоляции жителями, которые вернулись из поездок. Их обнаружила полиция и выдала предписание.

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