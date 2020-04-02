Киев, , 14:54 — REGNUM 48% опрошенных жителей Украины считают не успешными меры по борьбе с коронавирусом, которые предпринимаются властями страны. Результаты опроса опубликовал 2 апреля Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, 40% граждан придерживаются обратной точки зрения и считают действия властей успешными. При этом 57% опрошенных назвали не успешными меры, предпринятые властями, по борьбе с экономическими трудностями, которые может вызвать пандемия.

Большинство также не видит успехов власти в борьбе с коррупцией (75%) и в расследовании резонансных уголовных дел (65%). К президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относятся 46% опрошенных, нейтрально — 33%, а негативно — 21%.

Опрос проводился с 27 по 30 марта, всего было опрошено 1500 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи группы «Рейтинг» выяснили, что 56% жителей Украины считают эффективной реакцию Зеленского на угрозу распространения коронавируса.

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