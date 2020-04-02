Кызыл, , 14:46 — REGNUM По банковским кредитам суды в Туве выдали более 50 тыс. исполнительных листов для взыскания задолженности. Как написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, из-за долгов банкам многие семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не могут получить положенные им президентские пособия.

«В условиях полной самоизоляции суды не работают, а машина взыскания долгов продолжает действовать и долги растут. Люди итак в сложной ситуации, из-за судебных долгов, тут еще полный домашний карантин», — отметил он.

По его словам, для решение проблемы нужно вмешательство правительства России. Глава попросил премьер-министра Михаила Мишустина заморозить выплаты по исполнительным листам на полгода. Заниматься долгами можно будет после того, как коронавирус успокоится, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на отсутствие заболевших в Туве ввели режим полной самоизоляции. Жителям разрешено выходить из дома только для в определённых целях — походы в аптеку или магазин, вынос мусора. Запрещены также передвижения между муниципалитетами. В случае нарушения режима детьми, власти пригрозили наказанием их родителям вплоть до лишения родительских прав.

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