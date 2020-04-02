Ташкент, , 14:46 — REGNUM Выпускной школьный экзамен в Узбекистане планируют объединить со вступительными испытаниями в высшие учебные заведения, сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) Ташкента со ссылкой на постановление президента «О дальнейшем упрощении вступительных экзаменов в высшие учебные учреждения».

Единое тестирование планируется провести в 2021—2022 учебном году. Экзамены будут проводиться по обязательным предметам и двум дисциплинам, в зависимости от выбранного направления бакалавриата.

Экзамены пройдут в апреле-мае и в июле-августе. Выпускники школ, завалившие весеннее тестирование, смогут повторно сдать экзамен летом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 марта в Узбекистане запустили трансляцию видеоуроков по телевидению. По одному из каналов показывают уроки психологии и английского языка.