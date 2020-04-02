Белгород, , 14:47 — REGNUM Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Белгороде. Об этом на своей странице в социальной сети 2 апреля проинформировал граждан мэр города Юрий Галдун.

По словам градоначальника, медики получили положительный результат и направили анализ для подтверждения в федеральную лабораторию. До этого момента все случаи коронавирусной инфекцией регистрировались в Белгородском районе и Старом Осколе.

«Отдельно хочу сказать о том, что количество заболевших ОРВИ и пневмонией в этот период меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 15%. То есть никоим образом заболеваемость коронавирусной инфекцией не маскируется под эти болезни, как ходят разговоры досужие», — уточнил мэр.

В Белгороде на самоизоляции находятся 642 человека, из них 11 нарушили режим, им выписали штрафы.