Варшава, , 14:46 — REGNUM В многопользовательской игре «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» появится боевой пропуск под названием «Путешествие». Об этом сообщается 2 апреля на YouTube-канале проекта.

«Путешествие» позволит игрокам зарабатывать различные косметические предметы за победу в матчах. С их помощью геймеры смогут изменить внешний вид Геральта из Ривии.

Новая функция уже доступна в игре. Сообщается, что часть наград можно будет получить бесплатно, другую же — только за покупку боевого пропуска.

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