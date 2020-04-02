Кострома, , 14:43 — REGNUM 3 апреля священнослужители совершат объезд Костромы с Феодоровской иконой Божией Матери. Об этом сообщается на сайте Костромской митрополии.

Во время объезда, который начнется в 10 часов, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт призвал священников, монахов и верующих читать специальное молитвенное прошение «в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».

Феодоровская икона Божией Матери считается чудотворной и знаменита в среде воцерковленных россиян. Она почитается как одна из святынь дома Романовых, с ней связано множество легенд и преданий.

Известно, что священнослужители с иконой проедут через Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, Свято-Тихоновский храм, Александро-Антониновский храм и Никольский храм в Ребровке.

Ранее ИА REGNUM упоминало о профилактических мерах, предпринятых в церквях и храмах РПЦ на территории Костромской области. В их числе — призыв верующих не ходить на службы без крайней необходимости, строгие санитарные меры, закрытие духовной семинарии и приостановка работы воскресный школ, приходских секций и кружков. Схожие ограничения действуют в костромской мечети и костромской еврейской общине.

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