Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM В Свердловской области выписали ещё четырёх человек, ранее заразившихся новым коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Свердловчане вышли из больницы 2 апреля 2020 года. Теперь в области уже 12 человек выздоровели после заболевания COVID-19.

В регионе подтверждено 38 случаев заражения новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловсой области введён режим самоизоляции. Граждан просят оставаться дома.

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