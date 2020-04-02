Новочеркасск, Ростовская область, , 14:42 — REGNUM В Ростовской области 50 костюмами химической защиты обеспечат сотрудников инфекционной больницы Новочеркасска. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета 2 апреля.

«50 защитных барьерных комбинезонов получит специализированная инфекционная больница Новочеркасска. Их передаст городу областная станция по борьбе с болезнями животных», — уточняется в информации.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ещё более 4,7 тыс. человек находятся под наблюдением специалистов. В регионе действует режим всеобщей изоляции.

Напомним, что Ростовская область получила 510 тыс. защитных масок. В ближайшее время медицинских работников обеспечат халатами и перчатками.

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