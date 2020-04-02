Оренбург, , 14:42 — REGNUM В больницах Оренбургской области терапию получают 15 человек, у которых либо предварительно выявлен, либо лабораторно подтвержден коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

По данным ведомства, три пациента находятся в состоянии средней тяжести, состояние здоровья остальных пациентов — удовлетворительное.

В Орске 1 апреля прошли повторное тестирование на коронавирус 54 местных жителя, которые находились в контакте с заболевшим земляком (он, вернувшись из Мексики, проигнорировал карантин). Сегодня, 2 апреля, стали известны результаты повторного тестирования заводчан, они отрицательные. Вместе с тем выявлен один предварительно положительный результат — личный контакт заболевшего.

Напомним, в Оренбургской области лабораторно подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции, в том числе один смертельный случай и один клинический случай.