Уфа, , 14:45 — REGNUM Школьники в Башкирии будут обучаться дистанционно с 6 апреля в одну смену. Об этом 2 апреля сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на брифинге по переходу на дистанционную форму обучения.

По его словам, расписание уроков остается неизменным. При этом обучение будет проходить в одну смену, т.к. двусменное обучение проходило в школах, где не хватало кабинетов.

Отмечается, что в данном случае нет никаких сложностей, поэтому обучение будет начинаться в Башкирии в единое время ежедневно с 10:00 часов утра.

Министр рекомендовал родителям, обеспечить максимально удобные условия для учебы детей.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что на 2 апреля в Башкирии зафиксировано десять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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