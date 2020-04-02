Киев, , 14:41 — REGNUM Те, кто плюет на правила введенного на Украине карантина, должны платить за это, заявил сегодня, 2 апреля, мэр Киева Виталий Кличко.

Глава столицы Украины констатировал, что несмотря на постоянные призывы властей к жителям города и предпринимателям соблюдать ограничительные меры, многие до сих пор пренебрегают правилами.

Он заявил, что только в Киеве за подобные нарушения полиция уже составила 466 административных протоколов, в том числе за нарушение обсервации — больше 60.

«Хочу напомнить, что ответственность за нарушения режима самоизоляции и обсервации следующая: первое нарушение — 17 тысяч гривен (порядка 600 долларов — ред.), второе нарушение — 34 тысячи гривен (порядка 1,2 тыс. долларов), третье нарушение — уголовная ответственность», — сказал Кличко.

Мэр заявил, что 5 человек уже оштрафовали на 17 тысяч гривен, есть соответствующие судебные вердикты.

ИА REGNUM напоминает, что 1 апреля правительство решило вести более жесткие меры для предупреждения распространения коронавируса, поскольку ежедневно в стране количество больных увеличивается более чем на 10%.

В Киеве за прошедшие сутки зарегистрировали еще 29 новых случаев, общее количество заболевших составило 161 человек.