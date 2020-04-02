Москва, 2 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В условиях распространения коронавирусной инфекции самое простое — это всё запретить и потом не знать, как обеспечить выполнение этих запретительных мер, считает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом он заявил 2 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, отвечая на вопрос о том, почему в Орловской области до сих пор не введён режим самоизоляции.
Как подчеркнул губернатор, регион не может жить без продуктов питания и без рабочих мест, которые власти области должны сохранять.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Орловской области сотрудников орловских компаний, предприятий и учреждений старше 60 лет рекомендовано перевести на удалённый режим работы.
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