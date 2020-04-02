Москва, , 14:41 — REGNUM В условиях распространения коронавирусной инфекции самое простое — это всё запретить и потом не знать, как обеспечить выполнение этих запретительных мер, считает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом он заявил 2 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, отвечая на вопрос о том, почему в Орловской области до сих пор не введён режим самоизоляции.

«На 739 тысяч жителей три подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией, — сказал он. — Я считаю, что решения власти должны быть адекватны как возможностям, так и потребностям региона. Самое простое — всё запретить и потом не знать, как обеспечить эти запретительные меры. И та же самая экономика. Регион не может остановиться. Каждый день я выхожу в эфир, получаю вопросы, отвечаю на них. И люди адекватно реагируют. Легко сказать «я завтра закрою границы въезда в округ». У меня таких полномочий нет и санкции нет».

Как подчеркнул губернатор, регион не может жить без продуктов питания и без рабочих мест, которые власти области должны сохранять.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Орловской области сотрудников орловских компаний, предприятий и учреждений старше 60 лет рекомендовано перевести на удалённый режим работы.

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