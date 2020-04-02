Томск, , 14:39 — REGNUM В Томской области сотрудники полиции и Роспотребнадзора в ходе рейдов и патрулирования контролируют соблюдение карантина. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 апреля в областной администрации.

Патрули проверяют, как томичи, вернувшиеся из-за рубежа, соблюдают предписанный им режим самоизоляции.

За минувшие сутки проверено более 400 человек. Выявлено десять нарушителей карантинного режима. За весь период проверочных мероприятий в регионе зарегистрировано 24 нарушения.

Также в Томской области контролируются организации, деятельность которых временно приостановлена в связи с эпидобстановкой.

В областном главке МВД сообщили, что 1 апреля на улице Советской в Томске работал салон красоты. В отношении сотрудника составлены административные протоколы. Всего выявлено три подобных нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области в связи с угрозой распространения коронавируса введён режим полной самоизоляции с 31 марта до 15 апреля.

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