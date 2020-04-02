Женева, Швейцария, , 14:39 — REGNUM Подавляющее большинство людей, которые скончались от коронавирусной инфекции в Европейском регионе, — это люди в возрасте старше 60 лет. Об этом сегодня, 2 апреля, в ходе онлайн-брифинга заявил директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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«Свыше 95% смертей случились с людьми старше 60 лет. Более 50% из этих смертей произошли с людьми в возрасте 80 лет или старше», — уточнил представитель ВОЗ.

Клюге также отметил, что в особой группе риска находятся пожилые люди, у которых есть ещё одно или несколько хронических заболеваний. В их числе, прежде всего сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и диабет. Именно на таких людей приходится восемь из десяти летальных случаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире выявлено свыше 951 тыс. случаев заражения коронавирусом. 48,2 тыс. человек скончались, более 202,3 тыс. инфицированных выздоровели.

При этом в Европейском региона, по данным ВОЗ, от вируса скончалось более 30 тыс. человек. 90% летальных исходов пришлись на Италию, Испанию и Францию.

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