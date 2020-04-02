Сыктывкар, , 14:39 — REGNUM В сыктывкарской больнице, закрытой на 14-дневный карантин, подтверждено ещё 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в учреждении выросло до 55. Всего в республике опасный вирус был обнаружен у 56 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, все инфицированные находятся под медицинским наблюдением. В обоих корпусах больницы введён комплекс карантинных мероприятий. Эпидемиологическое расследование и лабораторное обследование контактных лиц продолжается.

«Пациенты больницы, находящиеся на изоляции, получают всё необходимое лечение и обследование, обеспечены питанием, одноразовой посудой, необходимыми бытовыми условиями. Оказывается психологическая поддержка, проводится разъяснительная работа. Средствами индивидуальной защиты медицинский персонал больницы обеспечивается в приоритетном порядке», — сообщили в правительстве.

По данным местных СМИ, людей в больнице мог заразить врач, чьи дети незадолго до этого вернулись из Европы. Однако эту информацию власти пока не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, первый положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2 сдал житель Сыктывкара, вернувшийся в начале марта из Ирана. Мужчина уже выздоровел.