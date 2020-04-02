Ярославль, 2 апреля 2020, 14:34 — REGNUM В Ярославском районе уже летом этого года будет сдан новый модульный детский сад на 120 мест. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Проект реализует компания «Росинжиниринг» за счет собственных средств без привлечения финансирования из областного бюджета.
Сейчас на объекте ведутся отделочные работы. На первом этаже будут размещаться группы для детей младшего возраста, на втором — для старших. Питание будут доставлять из соседнего корпуса.
За счет средств Ярославского района будет проведено благоустройство прилегающей территории: озеленение и установка малых архитектурных форм.