Петушки, Владимирская область, , 14:32 — REGNUM Во Владимирской области на официальном сайте администрации Петушинского района была размещена недостоверная информация по ситуации с коронавирусом, об этом сообщила ИА REGNUM администрация региона.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Татьяна Данилова обратилась к губернатору с просьбой организовать проверку по факту размещения 1 апреля 2020 года на официальном сайте администрации Петушинского района недостоверной информации о положительных анализах на коронавирус у трёх жителей района. Информацию передали в прокуратуру Владимирской области. Петушинским властям грозит наказание за распространение недостоверной информации.

Порталу «ПроВладимир» в Роспотребнадзоре пояснили, что у трёх жителей Петушинского района по результатам экспресс-теста на коронавирус был условно положительный результат, однако исследования в московской лаборатории диагноз не подтвердили. Официально в регионе подтверждено три случая заболевания коронавирусом, но в Петушинском районе не выявлено ни одного.

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