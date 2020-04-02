Москва, , 14:31 — REGNUM Предложение Росстата о переносе сроков Всероссийской переписи населения-2020 из-за пандемии коронавируса вполне ожидаемо и логично, а аргументы заслуживают самого пристального рассмотрения, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН имени Н.Н.Миклухо-Маклая Владимир Зорин, комментируя возможный перенос Всероссийской переписи населения.

«Периодичность переписей обычно составляет десять лет, но смещение сроков на небольшой период не критично, а в данной ситуации будет способствовать только повышению качества всероссийского опроса населения.

Что касается определения конкретных дат, то здесь многое будет зависеть от конкретного развития обстановки. Надо иметь ввиду, что подготовка переписчиков, заключение с ними договоров, перепись населения отдалённых районов и представителей старшего возраста требует личного общения, и интернет здесь все проблемы не решает.

Одна из задач переписей — сравнимость результатов, и здесь перенос её сроков в рамках года-двух не имеет критического значения. Так первая постсоветская перепись состоялась в 2002 году, или через 13 лет после Всесоюзной переписи 1989 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, запланированное на осень 2020 года проведение Всероссийской переписи населения может быть перенесено на 2021 год. Такую возможность рассматривают в Федеральной службе государственной статистики.

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