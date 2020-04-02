Тбилиси, , 14:30 — REGNUM Решением правительства Грузии представителям аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и грузинским дипломатам переданы защитные маски, изготовленные грузинскими предприятиями.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Грузии. По информации министерства, решение о снабжении дипкорпуса средствами индивидуальной защиты было принято межведомственным координационным советом по превенции распространения коронавируса в Грузии. Коробки с комплектами защитных масок получили аккредитованные в Грузии 41 посольство и 23 международные организации.

Кроме того, МИД и министерство экономики и устойчивого развития Грузии отправили защитные маски в дипломатические представительства и консульства Грузии в зарубежных странах.

Эти маски произведены местными швейными предприятиями в рамках финансируемого правительством проекта «Производи в Грузии».

По данным официального правительственного сайта по превенции распространения коронавируса в Грузии, в стране фиксируется 130 случаев коронавируса. 26 человек выздоровели, 5550 граждан находятся в зонах карантина, а 281 пациент — в стационарах под наблюдением врачей.