Пхеньян, 2 апреля 2020, 14:31 — REGNUM Директор центрального чрезвычайного противоэпидемического штаба Северной Кореи Пак Мен Су заявил, что в стране не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАГ).
«До сих пор ни один человек не был заражен новым коронавирусом в нашей стране. Мы предприняли упреждающие меры», — отметил в комментарии агентству ученый.
Напомним, соседи КНДР — Китай и Южная Корея являются одними из наиболее пострадавших от инфекции стран, однако успешно справляющихся со вспышкой. В настоящее время число выздоровевших в Южной Корее составляет 5 тыс. 567 человек от общего числа инфицированных в 9 тыс. 976 человек.
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