Москва, , 14:28 — REGNUM На сегодняшний день речи о совместных действиях в условиях распространения коронавируса не идёт — речь идёт о решении проблем по отдельности, чтобы не мешать другим. Об этом в ходе онлайн-конференции «Валдайский клуб и повестка-2020: глобальные вызовы от пандемии до климатических изменений и их влияние на мировую безопасность» заявил директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

«Такого понятия как «порядок» может дальше и не быть. Сейчас происходящее ничего нового не внесло, но настолько ярко подчеркнуло процессы, начавшиеся ранее, что спорить сложно. Иного пути, кроме изоляции, в данном случае нет, и все охотно за это ухватились», — сказал Лукьянов.

Он отметил, что, говоря об анархии, эксперты «не утверждали, что будет неразбериха и война»: «Анархия регулируется ответственностью поведения игроков на мировой арене, и они должны эту ответственность осознать. Кризис эпидемии всё подчеркнул и усилил — мы увидели, что каждый действует так, как считает необходимым, и вопрос в том, будет ли он учитывать, что он не один, или будет действовать принцип «спасайся, кто может».