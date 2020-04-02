Казань, , 14:31 — REGNUM Десять тысяч бесплатных продуктовых наборов собрали предприниматели Татарии для помощи малоимущим пожилым людям, находящимся в самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Инициатором благотворительной акции выступили создатели казанского маркетплейса KazanExpress. Их идея была поддержана другими представителями бизнеса. По данным главы Минтруда республики Эльмиры Зариповой, создан специальный сайт для приема благотворительных взносов от всех, желающих помочь.

По состоянию на 1 апреля удалось собрать 10 тысяч продуктовых корзин. Помощь в доставке помощи предоставит сервис Яндекс.Такси.

Президент республики Рустам Минниханов поддержал инициативу предпринимателей и поблагодарил их за заботу о старшем поколении: «Это хорошая идея и своевременная поддержка».