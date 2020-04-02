Белгород, , 14:30 — REGNUM Медики выяснили, от кого заразился COVID-19 житель Алексеевки Белгородской области. Мужчина не выезжал за пределы России, а контактировал со своим гостем из Москвы, рассказала на брифинге 2 апреля первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.

Состояние пациента улучшилось: накануне он был подключён к аппарату ИВЛ, сейчас уже дышит самостоятельно. Медики пообщались с мужчиной и выяснили, что в период начала заболевания он контактировал с одним из московских гостей, у которого были признаки ОРВИ. У больного сохраняется пневмония, ситуацию осложняют хронические заболевания и возрастная группа риска.

Взяты анализы у всех, кто контактировал с этим пациентом — его мать и партнёр по работе здоровы, отрицательные анализы и у медиков, которые ухаживали за ним в Алексеевке.

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