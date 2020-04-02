Кострома, 2 апреля 2020, 14:26 — REGNUM Отделы ЗАГС Костромской области приостанавливают регистрацию заключения и расторжения брака до 1 июня 2020 года — сообщает Управление записи актов гражданского состояния Костромской области. Это сделано ради профилактики распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Костромичам, чья регистрация отношений была намечена на период с 1 апреля по 30 мая 2020 года, рекомендуют перенести процесс на лето. Изменяются и правила свадебных церемоний — теперь заключать брачный союз можно только в неторжественной обстановке, без присутствия свидетелей, фотографов и членов семьи. Подобные правила действуют во всех ЗАГСах России.