Барнаул, , 14:26 — REGNUM На какую с реальности сумму вырастут траты на ЖКХ самоизолированных из-за коронавируса граждан России, сказать сложно. Об этом в комментарии ИА сообщил алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин:

Константин Емешин «У меня в ТСЖ вчера закончили двухнедельный карантин две квартиры, хозяева которых прилетели из-за рубежа. Но специально я не оценивал потребление, тем более, что перед этим их не было 10 дней. Поэтому их электро‑ и водные счетчики ничего не мотали. Поэтому вполне логично увеличение потребления воды и электроэнергии. Но цифр пока мало».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что период самоизоляции граждан России может обернуться повышенными (до 30%) тратами на коммунальные услуги, сообщил «Известиям» эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жильё и городская среда» Павел Склянчук. По ело словам, такой расчёт сделан для семьи из трёх человек, срок самоизоляции которой составил бы от двух до четырёх недель.

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