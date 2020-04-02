Москва, , 14:39 — REGNUM Введенные в России ограничительные меры по профилактике коронавируса дают положительный результат. Об этом 2 апреля заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По её словам, ограничение перемещения в Москве и других городах позволила сократить рост числа выявленных заражённых коронавирусом. Без этих мер количество заболевших на данный момент было бы существенно больше.

«На сегодняшний день по сравнении с той кривой, что шла до 26 марта, если бы не были введены карантинные меры, то, по тем расчётам, у нас на сегодняшний день должно было быть 5,5 тысяч зараженных, а сейчас 3,5 тысячи. Мы сглаживаем кривую. Не нужно паниковать. Это правильные меры. Потерпите. Никакие временные неудобства в свободе, братстве, равенстве не сопоставимы с теми жизнями, которые мы спасаем», — заявила Попович.

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