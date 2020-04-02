Махачкала, , 14:42 — REGNUM Движение транспортных средств на автодорогах муниципального значения ограничено в Дагестане в связи с введенным в республике режимом самоизоляции. Под это ограничение не попадают грузовые машины, которые нужны для жизнеобеспечения населения, сообщили в информационном центре оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Напомним, с 1 апреля в Дагестане действует режим полной самоизоляции, который запрещает жителям покидать свои дома без крайней необходимости. Ограничительные меры, прописанные в указе главы республики, не распространяются на медиков, сотрудников правоохранительных органов, спасательных служб и других структур, задействованных в борьбе с коронавирусом. Им для передвижения выдаются специальные пропуска.

«Правоохранительными органами на въездах в города и населенные пункты республики будет продолжена проверка соблюдения гражданами режима самоизоляции. Движение транспортных средств ограничено. Ограничение коснется личного автотранспорта, кроме грузового, который нужен для жизнеобеспечения населения. Исключение составят автомобили сотрудников, которые обязаны быть на рабочем месте согласно указу главы республики», — сказано в сообщении.

При этом у водителей автомобилей, пересекающих границы населенных пунктов, проверяют температуру тела. Если она окажется повышенной, гражданина направляют на обследование. Кроме того, водителям грозит административная ответственность за перевозку пассажиров, которым запрещено находиться вне мест самоизоляции.