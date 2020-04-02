Улан-Удэ, , 14:23 — REGNUM Состояние большинства из 30 заболевших коронавирусной инфекцией в Бурятии не вызывает у врачей опасения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, пять человек находятся в реанимации, из которых двое находятся на кислородотерапии через носовые катетеры.

Почти все пациенты проходят лечение в Республиканской инфекционной больнице. По словам главного врача учреждения Татьяны Сымбеловой, они консультировались с Федеральным центром анестезиологии и реаниматологии, а также со специалистами из Израиля.

«Наша тактика лечения признана правильной, своевременной и изменениям не подлежала», — подчеркнула она.

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