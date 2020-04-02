Владикавказ, , 14:22 — REGNUM Через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией вновь остановлено движение автотранспорта. Военно-Грузинская дорога закрыта из-за плохих погодных условий, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Северной Осетии.

Проезд всех видов автотранспортных средств в сторону Закавказья запрещен с 01:00 02 апреля по рекомендации пограничной полиции Грузии из-за невозможности обеспечения безопасного проезда.

Напомним, с 18 марта 2020 года Грузия закрыла свои границы в связи с распространением коронавируса. Эти меры не коснулись грузовых перевозок, которые продолжали выполняться с соблюдением требований, определенных ВОЗ и минздравом Грузии.