Москва, , 14:18 — REGNUM На время эпидемии граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов за жилищно-коммунальные услуги, которые обусловлены длительным пребыванием дома, в связи с этим необходимо ввести ряд дополнительных предложений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 апреля заявил член Совета Федерации Андрей Турчак на заседании.

«Сегодня необходимо введение особого порядка оплаты коммунальных платежей и предоставления жилищно-коммунальных услуг собственникам и пользователям в многоквартирных жилых домах», — заявил Турчак.

По его словам, подготовленные предложения помогут значительному числу наших граждан — это касается также договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабждение, водоснабжение и водоотведение.

«Их всего четыре: во-первых, управляющие компании и компании, работающие с твёрдыми коммунальными доходами не должны начислять пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммуниальных услуг, либо услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами», — пояснил Турчак.

«Во-вторых, компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае их неполной оплаты. В-третьих, мы предлагаем приостановить начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капремонт — плату за жилое помещение», — продолжил он.

«В-четвёртых, считаем, что население должно быть освобождено от обязательств по поверке счётчиков», — заключил сенатор.

По его словам, представленный набор мер поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией, поскольку исключит необходимость граждан посещать офисы поставщиков коммунальных услуг, региональных операторов капремонта для урегулирования вопросов по оплате. Предложение направлено в правительство России.