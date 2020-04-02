Омск, , 14:20 — REGNUM Омская область и город Омск с 1 апреля живут в режиме всеобщей самоизоляции, введённом в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, городские парки временно закрыты для посещения, приостановлено действие льготных транспортных карт, проводятся работы по дезинфекции дорог и городских территорий и так далее.

Вид на Комсомольский и Юбилейный мост и на реку Омь. 02.04.2020 Скриншот с веб-камеры

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, улицы Омска заметно опустели. Об этом свидетельствуют виды с городских веб камер.

Например, вот как 2 апреля выглядит фонтан напротив администрации города Омска.

Фонтан напротив администрации города Омска. 02.04.2020 Скриншот с веб-камеры

Ниже — вид у остановки «Площадь Ленина» на проспекте Карла Маркса.

Вид с веб-камеры у остановки «Площадь Ленина». 02.04.2020 Скриншот с веб-камеры

А это — вид на Комсомольский и Юбилейный мост и на реку Омь.

Вид на Комсомольский и Юбилейный мост и на реку Омь. 02.04.2020 Скриншот с веб-камеры

Для сравнения — так в обычные дни выглядело в Омске автомобильное движение по Комсомольскому мосту.

Автомобильное движение по Комсомольскому мосту, Омск Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Между тем, как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политолог Андрей Рудаков, далеко не все граждане Омска соблюдают режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске, по данным местных массмедиа, выявлен девятый заражённый коронавирусом. В регионе объявлен режим полной самоизоляции. Гражданам можно выходить из дома лишь в исключительных случаях.

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