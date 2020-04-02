Москва, , 14:10 — REGNUM Перед принятием решения о возможном переносе проведения парады Победы в Москве 9 мая и праздничных мероприятий в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне Кремль тщательно проанализирует ситуацию с распространением коронавируса и взвесит все обстоятельства. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что пока каких-либо решений на этот счёт не принималось.

«Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланирован на 9 мая 2020 года в Москве. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подготовка к параду Победы идёт в соответствии с планом. 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка. При этом во избежание заболевания коронавирусом личного состава со всеми участниками парада проводятся беспрецедентные меры профилактики.

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