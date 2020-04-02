Уфа, , 14:09 — REGNUM 355 жителей Башкирии, в том числе 22 несовершеннолетних находятся за границей. Об этом 2 апреля сообщил председатель госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

По его словам, чиновники смогли вернуть в республику 25 человек, в том числе шестерых детей.

Салават Нафиков также сообщил, что 11 жителей Башкирии находятся на круизном лайнере, на котором объявлен карантин. Вопрос об их эвакуации будет решаться по окончании карантина.

Отмечается, что большая группа туристов остается в Таиланде. Власти планируют организовать для них эвакуационный рейс. С семьями, которые имеют детей, Салават Нафиков держит связь лично.

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