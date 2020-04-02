Новосибирск, , 14:06 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос корреспондент ИА REGNUM во время пресс-конференции сегодня, 2 апреля, рассказал в каких условиях находятся сейчас пассажиры рейса из Таиланда, которых накануне, 1 апреля, поместили в обсерватор.

Напомним, на рейсе из Бангкока было 190 пассажиров, в том числе жители других регионов страны. Их разместили в пансионатах «Обские зори» и «Лунный камень».

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Одна из пассажирок рассказала, что людей с самолёта отвезли в пансионат «Обские зори», где, по её словам, «никакого карантина нет, пансионат к нему просто не готов, как и к количеству прибывших».

«Человек, прибывший, раздражён. И это понятно, он летел домой из-за границы, а тут попадает в особые условия, в карантинные. Да, вводится особый режим на территории обсерватора, там предпринимаются меры, чтобы было как можно меньше контактов между людьми. Чем меньше этих контактов будет, тем меньше вероятности заражения, — прокомментировал Локоть. — Потому что, если будет обнаружен случай заболевания хоть у одного человека с этого рейса, то дальше карантинные меры продлятся и распространятся на всех тех, кто с ним контактировал».

Он подчеркнул, что «Обские зори» — это один из пансионатов, где разместили прилетевших 1 апреля пассажиров. И для этого отдыхающим пришлось досрочно прервать отдых.

Анатолий Локоть «Нам пришлось извиняться перед отдыхающими и выдать определённое обещание, что они продолжат свой отдых, когда всё это закончится. Расположен пансионат в курортной зоне, на берегу реки Оби. Сейчас там соответствующий режим и ограничения. Порядок поддерживается сотрудниками Национальной гвардии. Помогают специалисты, врачи из нашей инфекционной больницы, которая сегодня, наверное, единственная больница в Новосибирске, где сосредоточен весь опыт борьбы с подобными очень сложными инфекциями. Персонал оснащён специальными средствами индивидуальной защиты. На них очень серьёзная психологическая нагрузка. Им приходится объяснять, отвечать иногда на те вопросы, на которые они не могут ответить».

Ранее и сообщало, что по данным оперштаба, Новосибирская область выполняет постановление главного санитарного врача России Анны Поповой о дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19. Тем, кто возвращается в страну, теперь необходимо организовать изоляцию и медицинское наблюдение в обсерваторах. Обсерваторы будут организованы для всех рейсов, прибывающих в аэропорт Толмачёво.