Новосибирск, 2 апреля 2020, 14:06 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос корреспондент ИА REGNUM во время пресс-конференции сегодня, 2 апреля, рассказал в каких условиях находятся сейчас пассажиры рейса из Таиланда, которых накануне, 1 апреля, поместили в обсерватор.
Напомним, на рейсе из Бангкока было 190 пассажиров, в том числе жители других регионов страны. Их разместили в пансионатах «Обские зори» и «Лунный камень».
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Одна из пассажирок рассказала, что людей с самолёта отвезли в пансионат «Обские зори», где, по её словам, «никакого карантина нет, пансионат к нему просто не готов, как и к количеству прибывших».
«Человек, прибывший, раздражён. И это понятно, он летел домой из-за границы, а тут попадает в особые условия, в карантинные. Да, вводится особый режим на территории обсерватора, там предпринимаются меры, чтобы было как можно меньше контактов между людьми. Чем меньше этих контактов будет, тем меньше вероятности заражения, — прокомментировал Локоть. — Потому что, если будет обнаружен случай заболевания хоть у одного человека с этого рейса, то дальше карантинные меры продлятся и распространятся на всех тех, кто с ним контактировал».
Он подчеркнул, что «Обские зори» — это один из пансионатов, где разместили прилетевших 1 апреля пассажиров. И для этого отдыхающим пришлось досрочно прервать отдых.
Ранее и сообщало, что по данным оперштаба, Новосибирская область выполняет постановление главного санитарного врача России Анны Поповой о дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19. Тем, кто возвращается в страну, теперь необходимо организовать изоляцию и медицинское наблюдение в обсерваторах. Обсерваторы будут организованы для всех рейсов, прибывающих в аэропорт Толмачёво.