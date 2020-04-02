Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Поклонников Borderlands возмутила ситуация, возникшая в связи с докладом главы Gearbox Software Рэнди Питчфордом и скандалом, связанным с оплатой труда сотрудникам компании. Об этом 2 апреля сообщил портал Comicbook.

Несколько сотрудников Gearbox Software сообщили, что они получили меньшие премии, чем ожидали. Питчфорд, в интервью порталу Kotaku, объяснил это финансовыми трудностями, возникшими из-за перехода от движка (базовая программа игры) Unreal 3 к Unreal 4. Стало известно, что разработка Borderlands 3 обошлась студии в $140 млн и пока она не сможет вернуть эту сумму издателю 2K Games, то не получит никаких гонораров.

Однако сообщество поклонников, вставшее на сторону сотрудников Gearbox Software, обратило внимание, что третья часть Borderlands стала по-настоящему большим хитом и ещё до конца 2019 года в мире было продано более 8 млн её копий. Кроме того, Borderlands 3 стала самой быстропродаваемой игрой в истории 2K Games.

https://twitter.com/CPDDanJames/status/1245473931462619136

https://twitter.com/CaseyExplosion/status/1245482311023501312

Релиз Borderlands 3 состоялся 13 сентября 2019 года. Ранее разработчики выпустили к игре дополнение Guns, Love and Tentackles («Пушки, любовь и щупальца»), которое, в частности, увеличило максимальнно-возможный уровень персонажа до 57.

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