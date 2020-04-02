Кампала, , 14:02 — REGNUM Работники системы здравоохранения Уганды обвинили правительство страны в том, что оно ставит под угрозу жизнь беременных женщин и тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, требуя, чтобы все жители страны обращались за особым разрешением на транспортировку в больницы. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Напомним, что в понедельник, 30 марта, президент Уганды Йовери Мусевени ввел карантинные меры, чтобы попытаться остановить распространение коронавируса, заражение которым к настоящему моменту было выявлено у 44 человек в восточноафриканской стране. В течение 14-дневного карантина также предполагался полный запрет на пользование личными автомобилями. Комментируя введение данной меры в понедельник, 30 марта, президент заявил, что правительство поможет доставить в больницы тех, кому необходима срочная медицинская помощь.

Однако, по словам журналистов, в стране не существует действующей государственной системы скорой медицинской помощи, поэтому многие беременные женщины, пострадавшие в результате несчастных случаев или жертвы преступлений были вынуждены полагаться на частные транспортные средства, чтобы быть доставленными в больницы.

Экваро Обуку, бывший глава Национальной ассоциации врачей Уганды, заявил в интервью агентству Reuters, что распоряжение о запрете на пользование личным транспортом может ухудшить и без того высокий уровень материнской смертности.

«Такие неотложные состояния, как роды, не прекратились с появлением коронавируса», — сказал Обуку.

«Ни одна мать, страдающая от боли во время схваток, не должна просить разрешения родить ребенка. В итоге мы получим смерти, которые можно было предотвратить», — добавил он.

Некоторые оппозиционеры и правозащитники обвинили правительство в том, что оно использует слишком жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса.

«Таким образом, мы придем к тому, что люди будут массово умирать не от COVID-19, а скорее от предотвратимых причин, связанных с медицинскими неотложными состояниями», — сказал Адриан Джуко, глава Форума по информированию о правах человека.