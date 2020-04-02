Киев, , 13:52 — REGNUM Министерство развития громад и территорий Украины призывает граждан «минимизировать образование бытовых отходов».

Соответствующее заявление ведомство обнародовало сегодня, 2 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство отмечает, что возможности коммунальных служб, которые занимаются сбором, сортировкой и утилизацией отходов, значительно уменьшились по сравнению с «обычным временем».

Ведомство дает несколько советов украинцам, как минимизировать количество мусора — пользоваться одноразовой посудой, заменить пластиковые пакеты на сумки многоразового использования, уменьшать объем отходов в ведре или пакете: уплотнять, сжимать и спрессовывать его.

Также министерство советует гражданам готовиться к повторному использованию: проверка, чистка и ремонт вещей, в результате чего они становятся пригодными к повторному использованию без переработки.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году был обнародован рейтинг, в котором Украина попала в топ-10 стран с наибольшим объемом мусора на каждого жителя. Согласно рейтингу, Украина производит более 474 млн тонн мусора в год, из которых 448 млн — опасные отходы, а 26 млн тонн — твердые бытовые и сельскохозяйственные отходы. На одного украинца приходится 10,6 тонны мусора в год, при этом в стране перерабатывается только 3,2% отходов.