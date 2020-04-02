Анкара, , 13:52 — REGNUM Правительство Турции заморозило активы трех террористических группировок, связанных с наиболее опасными организациями. Об этом 2 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, члены группировок контактировали с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливии и Йемене, являясь по сути их филиалами.

Напомним, Турция ведет активную борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своей территории. От действий преступников здесь погибли 315 человек.