Быстрый Исток, , 13:43 — REGNUM Невероятную историю о стариках, которым не помогли с доставкой продуктов во время самоизоляции, опубликовало на своей странице в интернете сообщество «Барнаул 22». Как следует из написанного, барнаулец Владимир Мартынов, чьи родители-пенсионеры (72 и 73 года) живут в селе Быстрый Исток, за 250 километров от краевого центра, через приложение ОНФ оформил заявку на оказание волонтёрской помощи.

«Вскоре позвонили из Барнаула, уточнили все данные и сказали, что передадут информацию в Быстрый Исток», — пояснил Владимир и добавил, что всё дальнейшее сложилось не совсем благополучно.

По его заявлению, вместо помощи, старикам позвонила заведующая из социальной защиты населения Быстроистокского района и попросила обращаться за помощью к родственникам, а не делать заявки на сайте ОНФ. Узнав, что разговаривает с пожилыми людьми, у которых дети живут в Барнауле, чиновница предложила пенсионерам самим «по-быстрому сходить в магазин и купить себе все необходимое». На вопрос, можно ли проигнорировать введённый в крае режим обязательной самоизоляции для граждан с 65 лет, обозначенный в указе губернатора региона Виктора Томенко, старикам дали утвердительный ответ, посоветовав, в случае чего, показать чек из продуктового магазина.

В краевом министерстве труда и социальной защиты данную информацию опровергли. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM представитель профильного ведомства Наталья Жмылева, со ссылкой на районную администрацию, накануне, 1 апреля, Быстроистокским отделом управления соцзащиты по Смоленскому и Быстроистокскому району действительно было получено обращение, поступившее на горячую линии ОНФ от пенсионеров Александра Андреевича и Валентины Прокопьевны Мартыновых из с. Быстрый Исток.

«В этот же день с супружеской парой связался социальный работник, предложив услуги комплексного центра, рассказав, как себя вести в условиях новой коронавирусной инфекции. В этот день заявки на доставку продуктов и лекарства от супругов не поступило. Кроме того, во время разговора они сообщили, что звонок на горячую линию сделали по настойчивому совету сына, проживающего в Барнауле.

Социальный работник ещё раз напомнил пенсионерам о профилактических мерах, включая самоизоляцию, проинформировал о телефонах горячей линии, куда можно обратиться за необходимой помощью», — пояснила чиновница.

Она также подчеркнула, что сегодня, 2 апреля, после поступившей информации о том, что социальный работник не оказал помощь пожилым людям, к пенсионерам для оказания необходимой помощи выехала мобильная бригада и глава района Дмитрий Попов. Выяснилось, что пока у пожилых людей всё есть, помощь им не требуется, контактные телефоны для связи c администрацией и соцработниками у них имеются.

«Глава районной администрации лично координирует данную работу. Каждый поступивший сигнал отрабатывается в тот же день», — подчеркнули в соцзащите.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в режим полной самоизоляции из-за мировой эпидемии коронавируса Алтайский край перешёл с 31 марта. Волонтерский штаб по оказанию помощи пенсионерам и маломобильным гражданам сформирован на базе АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества» и работает на нескольких площадках, организованных Общероссийским народным фронтом, партией «Единая Россия», Алтайским государственным медицинским университетом, волонтерами-медиками, волонтерами Победы, региональными и муниципальными органами власти.

Волонтёры, не считаясь со временем, помогли уже десяткам стариков.

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