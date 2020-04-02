Москва, , 13:37 — REGNUM Поручено составить график возвращений граждан России из других стран на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщи 2 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Глава правительства пояснил, что дал соответствующие указания Министерству иностранных дел, Министерству транспорта и Росавиации, поручив «составить четкий график возвращения наших граждан».

«Чтобы люди точно знали, когда и каким рейсом они смогут вернуться на родину», — сказал Мишустин.