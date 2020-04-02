Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM В Свердловской области разворачивается скандал. Таможня якобы требует деньги за гуманитарный груз с масками и другими дефицитными медицинскими принадлежностями, пишут местные СМИ.

По данным издания Znak.com, всего в Китае приобретено грузов на $1 млн. Закупил их владелец Русской медной компании Игорь Алтушкин. На Урал отправятся 10 млн медицинских масок, защитные халаты, перчатки, очки и термометры. Всё это планируется передать властям, больницам и некоммерческим организациям.

Самолёт из Гуанчжоу в Екатеринбург с этим грузом может улететь 9 апреля. Однако, по данным СМИ, таможня потребовала 30% стоимости этого товара. В эту сумму включат 20% НДС и 10% таможенной пошлины.

Уральское таможенное управление уже прокомментировало ситуацию. По данным структуры, гуманитарный груз ещё не сформирован. Также в УТУ назвали ложным требование уплатить 30%.

В таможне отметили, что главы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер направили обращения с просьбой оказать содействие в осуществлении этой разовой поставки гуманитарной помощи. В тот же день, 1 апреля, обратилось ООО «Урал Импортер Лимитед», которое попросило обеспечить ввоз гуманитарного груза из Китая без мер нетарифного регулирования ряда товаров. При этом в письме уточняется, что разрешительные документы на ввоз пока отсутствуют.

«Документы, позволяющие определить таможенную процедуру, оценить необходимость уплаты таможенных платежей и их размер, в таможенные органы не предоставлены», — отмечают в УТУ. И добавляют, что таможенные органы готовы максимально помочь руководству субъектов России в вопросах поставок столь необходимых товаров.

Сейчас таможня взаимодействует с ООО «Урал Импортер Лимитед», которое является организатором поставки груза. Предстоит определить оптимальные механизмы таможенного оформления. Поставка ожидается 8−12 апреля.